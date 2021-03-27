В «Сколково» преподаватели начали вести лекции в виде голограмм

В московской школе управления «Сколково» начали преподавать голограммы профессоров. Об этом сообщают «Известия».

Изображение лектора проецируется на стену в аудитории, где в это время находятся слушатели и еще один профессор. Такое 3D-решение позволяет преподавателю взаимодействовать со студентами, находясь в любой точке мира.

«Технологии сейчас становятся эффективным средством доставки контента и удержания внимания слушателей. Физическое присутствие уже не играет прежней роли, если профессор предстает перед студентами в формате full body, оставаясь в другом городе или стране», — отметили в школе.

Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, заставили экспериментировать с гибридными формами обучения, рассказали в «Сколково». «Решение нашлось — оказалось, что если профессор в „домашней студии“ перед видеокамерой стоит в полный рост, то после обработки видео можно проецировать его изображение на стену аудитории школы так, словно это полноценная голографическая проекция», — добавили там.

Пилотная лекция в голографическом формате прошла 25 марта на программе дополнительного профессионального образования для топ-менеджеров и управленцев высшего уровня EMBA. Теперь руководство школы собирает отзывы слушателей о новом виртуальном решении.