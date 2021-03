Контейнеровоз Ever Given впервые сдвинулся с места. Ранее он заблокировал Суэцкий канал

Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given впервые сдвинулся с места. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на администрацию торгового пути.

Чтобы хоть немного сдвинуть судно, работники извлекли из‑под корабля 20 тыс. тонн грунта. За несколько часов до этого военные США присоединились к операции по освобождению канала.

400-метровое судно Ever Given, принадлежащее компании Evergreen Marine, перевозило сотни контейнеров из Китая в Нидерланды. 24 марта в водах Египта оно село на мель, потеряв управление из‑за сильного ветра и песчаной бури, сообщили оператор корабля и администрация Суэцкого канала.

После того как был заблокирован проход по Суэцкому каналу, в обоих направлениях образовались огромные очереди из кораблей. В пробке застряли больше 100 судов. По подсчетам The Jerusalem Post, каждый час, пока канал не работает, стоит 400 миллионов долларов.