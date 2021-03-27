В России за сутки выявили 8 885 новых случаев коронавируса

В России выявили 8 885 случаев коронавируса за последние сутки во всех регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 282 заболевших меньше, чем вчера.

Больше всего новых случаев заражения в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Самарской и Иркутской областях.