В России за сутки выявили 8 885 новых случаев коронавируса

В России выявили 8 885 случаев коронавируса за последние сутки во всех регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 282 заболевших меньше, чем вчера.
Больше всего новых случаев заражения в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Самарской и Иркутской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 510 744. За последние сутки вылечились 10 337 человек, за все время — 4 130 498. За сутки умерли 387 пациентов, за весь период — 97 404.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 126,1 млн человек, 2,7 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (30,1 млн). На втором месте — Бразилия (12,4 млн), на третьем — Индия (11,9 млн), на четвертом — Франция (4,5 млн).