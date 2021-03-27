Байден позвал Путина и Си Цзиньпина на его первые крупные переговоры по вопросам климата

Лидер США Джо Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на представителей властей.

Это будут первые крупномасштабные климатические переговоры администрации Байдена. Власти направили около 40 приглашений. Встреча пройдет в виртуальном формате 22–23 апреля.

Обсуждаться будут вопросы сокращения загрязнений ископаемым топливом, которое наносит ущерб климату. Как надеются в США, представители разных стран «определят формы, ускорят и углубят глобальные усилия» для решения проблемы.

21 января Джа Байден подписал указ, по которому США возвращаются к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату. Оно регулирует глобальные меры по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу с 2020 года.

17 марта Байден заявил, что считает Путина убийцей. Тот ответил: «Кто как обзывается, тот так и называется». Президент России также высказался про дальнейшее сотрудничество двух стран. Ему не нравится, что американцы диктуют только свои условия и забывают, что «мы другие люди с другим генетическим и культурно-нравственным кодом». 22 марта США отказались от разговора двух лидеров.

В конце января американские власти первыми в мире обвинили Китай в геноциде уйгуров. Бывший госсекретарь США Майк Помпео назвал геноцидом и преступлением против человечности политику Пекина в отношении мусульманских меньшинств в Синьцзяне. Ранее он утверждал, что Россия — враг Штатов.