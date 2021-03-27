Умер сценарист «Горбатой горы» и обладатель Пулитцеровской премии Ларри Макмертри

В техасском городе Арчер-Сити скончался писатель и сценарист Ларри Макмертри. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на его подругу и соавтора Диану Оссану.

Макмертри умер от сердечной недостаточности у себя дома в окружении близких. Это случилось 25 марта. Писателю было 84 года.

Макмертри известен как успешный прозаик и автор сценариев к десяткам успешных кинопроектов. За свою карьеру он написал более 30 романов и очерков («Последний киносеанс», «Лена команчей»), а также поработал над более чем 30 картинами («Язык нежности», «Хад»).

В 1986 году Макмертри получил Пулитцеровскую премию за роман «Одинокий голубь» — на тот момент он занимался писательством уже четверть века. В 2006 году Макмертри стал обладателем «Оскара» за сценарий ЛГБТ-драмы «Горбатая гора».

Автор родился и прожил всю жизнь в американском штате Техас. Действие практически всех его историй также разворачивалось на Диком Западе. «Я всю свою жизнь интересовался исчезающими городами», — отмечал Макмертри.