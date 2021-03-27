«Самая глупая вещь, которую я когда‑либо видела»: Шэрон Стоун выступила против культуры отмены

Американская актриса Шэрон Стоун высказалась против культуры отмены. Звезда «Основного инстинкта» назвала ее «самой глупой вещью», которую она когда‑либо видела. Об этом Стоун заявила в интервью для SiriusXM.

По мнению артистки, разногласия и несовпадение мнений по тем или иным вопросам должны приводить к дискуссии, а не к уничтожению карьеры или личности. «Заявление, комментарий или недоразумение» не должны иметь столь серьезных последствий, считает Стоун.

«Я думаю, когда люди говорят то, что они чувствуют и думают, и это оскорбительно для вас, это блестящая возможность для всех учиться, расти и понимать друг друга», — сказала актриса.

Она посоветовала обществу «повзрослеть» и «развить немного эмпатии», а также понять, что разнообразие мнений происходит из‑за различий в культуре, воспитании, религиозных установках, опыте и травмах.