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«Самая глупая вещь, которую я когда‑либо видела»: Шэрон Стоун выступила против культуры отмены

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:01

Американская актриса Шэрон Стоун высказалась против культуры отмены. Звезда «Основного инстинкта» назвала ее «самой глупой вещью», которую она когда‑либо видела. Об этом Стоун заявила в интервью для SiriusXM.

По мнению артистки, разногласия и несовпадение мнений по тем или иным вопросам должны приводить к дискуссии, а не к уничтожению карьеры или личности. «Заявление, комментарий или недоразумение» не должны иметь столь серьезных последствий, считает Стоун.

«Я думаю, когда люди говорят то, что они чувствуют и думают, и это оскорбительно для вас, это блестящая возможность для всех учиться, расти и понимать друг друга», — сказала актриса.

Она посоветовала обществу «повзрослеть» и «развить немного эмпатии», а также понять, что разнообразие мнений происходит из‑за различий в культуре, воспитании, религиозных установках, опыте и травмах.

Ранее Стоун рассказала о том, как снималась скандальная сцена из «Основного инстинкта». По словам актрисы, члены съемочной группы убедили ее сняться без белья путем обмана. Стоун могла помешать выпуску провокационного эпизода на экран, но после раздумий не стала этого делать.

С критикой культуры отмены также выступал британский актер Роуэн Аткинсон, известный по роли мистера Бина. В январе он сравнил ее со «средневековой толпой, которая бродит по улицам и ищет, кого бы сжечь».

Культурой отмены называется осуждение или отказ от поддержки известного человека, за его грубые, по мнению общества, поступки или оскорбительные высказывания. «Афиша Daily» писала, как появилась эта практика и какие у нее есть преимущества и недостатки. Узнать еще больше о «новой этике» можно в нашем спецпроекте.

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