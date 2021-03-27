Минпромторг: коммерческие электросамолеты могут появиться в России к 2030 году

Коммерческие электросамолеты могут появиться в России к 2030 году. Такое предположение высказал глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщил ТАСС.

По словам министра, технологии развиваются в России «где‑то в ногу, где‑то даже с опережением» других стран. Первый отечественный самолет с электродвигателем планируют опробовать «в ближайшее время». В его основе будет Як-40.

«Вопрос в том, когда это будет применено уже в коммерческом плане. Объективно, в зависимости от востребованности рынка и маркетинга, я думаю, где‑то к 2030 году. При этом, возможно, это произойдет и раньше», — заявил Мантуров.

Экспериментальную модель Як-40 могут показать впервые на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021. Об этом ранее рассказывал вице-премьер Юрий Борисов. Наземные испытания разработки прошли в Новосибирске в феврале.