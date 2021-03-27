перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Минпромторг: коммерческие электросамолеты могут появиться в России к 2030 году 0:23
Celyn Kang/Unsplash В США университет выплатит более 1 млрд долларов студенткам, обвинившим гинеколога вуза в насилии
В США университет выплатит более 1 млрд долларов студенткам, обвинившим гинеколога вуза в насилии Вчера в 23:35
Беларусь не поедет на «Евровидение». Ее новая песня вновь не соответствует правилам конкурса Вчера в 23:16
«Серебряные коньки» выйдут под брендом Netflix Originals — такое впервые с российским полным метром Вчера в 22:50
Во Франции случайно нашли картину Фрагонара. Она висела в частном доме более 100 лет Вчера в 22:33
Tune-Yards призывает белокожих к антирасизму в новом альбоме «sketchy.» Вчера в 22:15
Девушки-тиктокеры запустили тренд #BookTok. Книжные продажи взлетели Вчера в 21:14
Jakayla Toney/Unsplash The New York Times продала свою колонку на аукционе в качестве NFT. Ее купили за 570 тысяч долларов
The New York Times продала свою колонку на аукционе в качестве NFT. Ее купили за 570 тысяч долларов Вчера в 21:10
Путин назначил сенатора Мельниченко врио губернатора Пензенской области Вчера в 21:04
Пхукет откроют для туристов, Evanescence выпустили новый альбом и другие новости дня Вчера в 20:52 Дайджест
В Арктике могут построить ходячие города. Постройки будут передвигаться на рельсах Вчера в 20:10
HBO Max представил первый трейлер «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна Вчера в 19:58
Разработчики Halo Infinite разбили пианино, чтобы записать звуки для игры. Вы только послушайте это! Вчера в 19:22
Imany опубликовала кавер на песню Black «Wonderful Life». Он войдет в новый альбом певицы Вчера в 19:11
Ray Piedra/Pexels Исследование: дешевое вино кажется вкуснее, если соврать, что оно дорогое
Исследование: дешевое вино кажется вкуснее, если соврать, что оно дорогое Вчера в 18:22
Sub Urban выпустил трек «Patchwerk». Он записан вместе с Two Feet Вчера в 18:19
«Water Movements»: послушайте новый альбом пианиста Глеба Колядина Вчера в 17:53
Evanescence представили новый альбом «The Bitter Truth». Это их первый крупный релиз спустя 10 лет Вчера в 17:53
Нефть течет по ДНК: российские артисты создали криптоарт на тему экологии Вчера в 17:47
Нина Кравиц станет хедлайнером фестиваля New Star Camp в Сочи Вчера в 17:15
Отключить рекламу

Минпромторг: коммерческие электросамолеты могут появиться в России к 2030 году

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:23

Коммерческие электросамолеты могут появиться в России к 2030 году. Такое предположение высказал глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщил ТАСС.

По словам министра, технологии развиваются в России «где‑то в ногу, где‑то даже с опережением» других стран. Первый отечественный самолет с электродвигателем планируют опробовать «в ближайшее время». В его основе будет Як-40.

«Вопрос в том, когда это будет применено уже в коммерческом плане. Объективно, в зависимости от востребованности рынка и маркетинга, я думаю, где‑то к 2030 году. При этом, возможно, это произойдет и раньше», — заявил Мантуров.

Экспериментальную модель Як-40 могут показать впервые на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021. Об этом ранее рассказывал вице-премьер Юрий Борисов. Наземные испытания разработки прошли в Новосибирске в феврале.

События недели на afisha.ru
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
мультфильм
Ая и ведьма
Первое аниме студии Ghibli в 3D
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
фантастика
Поступь хаоса
Приключенческий фильм с Томом Холландом и Мадсом Миккельсеном от режиссера «Борна»
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить