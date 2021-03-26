Беларусь не поедет на «Евровидение». Ее новая песня вновь не соответствует правилам конкурса

Беларусь не будет участвовать в «Евровидении-2021», который пройдет в мае в Роттердаме. Об этом сообщил оргкомитет конкурса.

Согласно заявлению организаторов, причина отказа белорусской группе «Галасы 3Места» такая же, как и в прошлый раз — их песня. Что конкретно в композиции не соответствует условиям конкурса, в оргкомитете не уточнили.

В начале марта организаторы «Евровидения» заявили, что выдвинутая от Беларуси песня «Я научу тебя» не может быть представлена на конкурсе в ее нынешнем виде. Композицию сочли политизированной и предложили музыкантам изменить или заменить ее. Тогда «Галасы 3Места» написали две новые песни.