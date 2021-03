Tune-Yards призывает белокожих к антирасизму в новом альбоме «sketchy.»

Нью-йоркская певица Меррилл Гарбус, она же Tune-Yards, делающая юркий и замысловатый авант-поп, выпустила альбом «sketchy.». В новых песнях она продолжает размышлять о своем месте в системе общества. Послушать альбом можно здесь.

На пластинке 2018 года «I can feel you creep into my private life» певица искала свое место в системе угнетения и превосходства белых, но ей показалось, что эту тему ее предыдущий альбом раскрыл не до конца. Поэтому в «sketchy.» Гарбус продолжает изучать проблему и заходит дальше — теперь она убеждает всю белую расу, в том числе и себя, стать антирасистами.