Tune-Yards призывает белокожих к антирасизму в новом альбоме «sketchy.»

Нью-йоркская певица Меррилл Гарбус, она же Tune-Yards, делающая юркий и замысловатый авант-поп, выпустила альбом «sketchy.». В новых песнях она продолжает размышлять о своем месте в системе общества. Послушать альбом можно здесь.
На пластинке 2018 года «I can feel you creep into my private life» певица искала свое место в системе угнетения и превосходства белых, но ей показалось, что эту тему ее предыдущий альбом раскрыл не до конца. Поэтому в «sketchy.» Гарбус продолжает изучать проблему и заходит дальше — теперь она убеждает всю белую расу, в том числе и себя, стать антирасистами.
«Думая о своих деньгах, не забывайте думать о чьих-то домах, которые вы сносите», — критикует Tune-Yards в треке «homewrecker» политику благоустройства пришедших в упадок городских кварталов Нью-Йорка.
Tune-Yards выпустила первый дебютный альбом «Bird-Brains» в 2009 году на британском независимом лейбле 4AD, с которым она работает до сих пор. Следом за дебютом исполнительница представила альбомы «Whokill» в 2011 году и «Nikki Nack» 2014 года.