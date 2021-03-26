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Девушки-тиктокеры запустили тренд #BookTok. Книжные продажи взлетели

Семён Гудошников
Сегодня в 21:14

Приложение для коротких видео TikTok стало неожиданным драйвером роста книжного рынка в англоязычных странах. Все из‑за тренда #BookTok — под таким хештегом на платформе выкладывают ролики, в которых девушки и молодые женщины делятся переживаниями относительно прочитанных книг. Иногда, после особо яркого финала, авторы роликов плачут перед камерой. О феномене #BookTok написала газета The New York Times.

Книга Эмили Локхарт «Мы были лжецами» вышла в 2014 году, и ее автор сильно удивилась, когда вновь увидела роман в списке бестселлеров. «Я понятия не имела, что, черт возьми происходит», — поделилась она. А затем ее дети рассказали, что все дело в TikTok.

15-летняя Мирей Ли и ее 13-летняя сестра Элоди ведут канал @alifeofliterature с февраля 2021 года. Сейчас на нем почти 200 тыс. подписчиков, и их число продолжает расти. «Я хочу, чтобы люди чувствовали то же, что и я. В школе у нас не очень-то любят книги, и это раздражает», — говорит Мирей Ли. Ее тикток, посвященный «Мы были лжецами», посмотрели 5,4 млн человек.

@alifeofliterature

If anyone asks you what happens at the end, just LIE 🌊 ##wewereliars ##books ##booktok ##booker ##ya ##bookclub ##bookworm ##fyp ##4u

♬ everybody wants to rule the world - madalyn

Большинство популярных в тиктоке книг хорошо продавались после своей публикации. Некоторые даже удостоились премий — например, «Песнь Ахилла», которая в 2021 году получила престижную литературную премию «Оранж».

20-летняя жительница Чикаго Айман Саудхари сняла про «Песнь Ахилла» тикток, в котором расплакалась в конце. Видео длится всего 7 секунд, и у него 150 тыс. просмотров.

@aymansbooks

this book ain’t for everyone, look up tw!#thesongofachilles #songofachilles #booktok

♬ original sound - Ayman

Хештег #songofachilles, посвященный «Песне Ахилла», набрал в общей сложности на платформе 19 млн просмотров. Роман был опубликован в 2012 году и всегда продавался неплохо, но так хорошо, как сейчас, никогда. По данным сервиса NPD BookScan, за неделю продается около 10 тыс. экземпляров книги — почти в 9 раз больше, чем когда роман получил премию «Оранж».

«Создательницы этих роликов не боятся быть искренними и не прячут эмоции, когда книги заставляют их рыдать, или всхлипывать, или кричать от страха, или в гневе швырять их через всю комнату, — рассказала NYT представительница сети книжных магазинов Barnes & Noble Шеннон Девитто.

«Таких сумасшедших продаж мы не видели — я имею в виду десятки тысяч экземпляров в месяц — ни от какой другой медиа-платформы», — добавляет она.

В сети Barnes & Noble уже начали выставлять отдельные стеллажи для книг, популярных в тиктоке. Издатели и некоторые авторы, в свою очередь, стали посылать тиктокеркам с большой аудиторией бесплатные экземпляры книг, чтобы те сняли о них видео. А наиболее преуспевающие авторы уже получают от издательств от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов за один пост.

18-летняя жительница Лос-Анджелеса Селена Велес присоединилась к тиктоку в прошлом году — когда заканчивала среднюю школу, обучаясь через Zoom. Записывать ролики о литературе она стала после того, как в комментариях ее попросили порекомендовать самые грустные книги. Девушка сомневалась, что много людей захотят посмотреть, как она расплакалась из‑за книги. Но все же разместила видео и пошла обедать с семьей. Когда через несколько часов она проверила аккаунт, то обнаружила у ролика 100 тыс. просмотров.

Сейчас у Велес более 130 тыс. подписчиков в тиктоке, а издатели бесплатно присылают ей книги еще до того, как они появятся в продаже. За подобные видео издательства платят ей.

@moongirlreads_

Reply to @justmemyshelfandi #books #booktok #fyp #foryou #ya #reading #sad #bookrecs

♬ youre somebody else by flora cash. slowed - weeping audios
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