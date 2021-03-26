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Путин назначил сенатора Мельниченко врио губернатора Пензенской области

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:04

Владимир Путин на онлайн-встрече с сенатором Олегом Мельниченко назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. Сенатор займет место арестованного Ивана Белозерцева, сообщается на сайте Кремля.

«Я внутренне готов. Тем более что Пензенская область для меня не точка на карте. Это регион, где я родился, где я вырос, где живет не одно поколение моей семьи. Я понимаю, что работать надо так, чтобы, во-первых, оправдать ваше высокое доверие. А во-вторых, в общем-то, авторитет с должностью не передается, его надо заслужить и заработать», — поделился с президентом впечатлениями о новой должности Мельниченко, на что Путин пожелал ему успехов.

Новый врио Пензенской области уже заявил, что пойдет на выборы в сентябре.

С 2017 года Мельниченко представлял Пензенскую область в Совете Федерации и возглавлял комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. По образованию он учитель, юрист и кандидат исторических наук, а также выпускник «Школы губернаторов» ВШГУ.

21 марта губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению в коррупции. По данным следствия, общая сумма взяток превысила 31 млн рублей. Он якобы получил «деньги и иные ценности» через посредников. Взятки давали глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков.

22 марта Басманный районный суд Москвы арестовал Белозерцева на два месяца. Его заподозрили в растрате еще 3 млрд рублей: в муниципальных образованиях региона выявлено около 400 нарушений в более чем ста организациях и ведомствах.

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