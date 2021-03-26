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В Арктике могут построить ходячие города. Постройки будут передвигаться на рельсах

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:10

Почетный архитектор России Виталий Трошин предложил построить в Арктике ходячие города. Идею он озвучил на научно-практической конференции «Будущее арктической архитектуры. Комфортное проживание человека в Арктике», сообщает ТАСС.

Задумка Трошина заключается в создании передвижных платформ в форме жилых домов, школ и другой городской инфраструктуры. Они будут передвигаться на подвесных рельсах со скоростью 4 километра в час и в случае необходимости подниматься на высоту до 4 метров. Концепцию назвали кочевыми поселениями, или ходячими городами.

Сооружения предлагают строить из дерева, алюминия и других легких материалов, чтобы не разрушать почву, как это сейчас делают многочисленные бульдозеры и вездеходы. «При массе в 120 тонн дом производит на грунт давление всего в 130 грамм на квадратный метр. Это давление сопоставимо с тем давлением, какое на почву оказывает олень. У этой конструкции нет вращательных движений, поэтому она не вскрывает земляной покров и не обнажает мерзлоту», — пояснил Трошин.

Участникам конференции идея Трошина понравилась. Они подчеркнули, что перед реализацией предложения необходимо согласовать передвижные платформы со строительными нормами региона.

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ИТАР-ТАСС
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