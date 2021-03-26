Разработчики Halo Infinite разбили пианино, чтобы записать звуки для игры. Вы только послушайте это!

Разработчики игры Halo Infinite из компании 343 Industries опубликовали видео, на котором они вдребезги разбивают пианино молотом, битой, бетоном, клюшкой для гольфа — всем, что под руку попадется. Это нужно, чтобы записать звуковые эффекты для игры, которая должна выйти осенью.

Прежде чем разбить пианино, на него установили сабвуфер, чтобы звук резонировал. А потом начали бить по инструменту и фиксировать звуки, которые порой устрашают и нагоняют тревогу. Напоследок разрушители положили на струны пианино сухой лед — вместе они начают «напевать мелодию, мычать, визжать и всякое такое».