Разработчики Halo Infinite разбили пианино, чтобы записать звуки для игры. Вы только послушайте это!

Разработчики игры Halo Infinite из компании 343 Industries опубликовали видео, на котором они вдребезги разбивают пианино молотом, битой, бетоном, клюшкой для гольфа — всем, что под руку попадется. Это нужно, чтобы записать звуковые эффекты для игры, которая должна выйти осенью.
Прежде чем разбить пианино, на него установили сабвуфер, чтобы звук резонировал. А потом начали бить по инструменту и фиксировать звуки, которые порой устрашают и нагоняют тревогу. Напоследок разрушители положили на струны пианино сухой лед — вместе они начают «напевать мелодию, мычать, визжать и всякое такое».
Разработчики не зря прилагают усилия, ведь Halo Infinite будет поддерживать технологии виртуального объемного звука Dolby Atmos, Windows Sonic и DTS Headphone:X — они позволят игроку слышать пространственный звук даже в стереонаушниках.
Halo Infinite расскажет о легендарном воине Мастере Чифе на неизвестной планете, где он узнает о новом инопланетном вторжении на Землю. В Infinite впервые в серии появится полноценный открытый мир, по которому можно перемещаться на различном транспорте.
Изначально игра должна была выйти в конце 2020 года, но из‑за коронавируса и критики геймплея ее перенесли на 2021 год. «Афиша Daily» включила Halo Infinite в список главных игр на презентации Xbox Series X.