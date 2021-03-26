Sub Urban выпустил трек «Patchwerk». Он записан вместе с Two Feet

Новая песня войдет в будущий дебютный альбом Sub Urban — его выход намечен на 2021 год. Песня «Patchwerk» посвящена давлению современного мира и потере людьми перспектив. «Я считаю доллары, чтобы выкупить себя», — поет музыкант.

Американский певец Дэнни Мэзоннев, известный как Sub Urban, представил трек «Patchwerk» и клип на него. Композицию он создал вместе с Two Feet. Об этом « Афише Daily » рассказали представители Warner Music Russia.

Клип на трек снял режиссер Эндрю Донохо. Он использовал в нем древнегреческие образы, хореографию в стиле японского театра кабуки и элементы, характерные для фильмов ужасов.

Two Feet предстает в видео в роли ожившей мраморной статуи и богемного божества. Один из образов Sub Urban отсылает к христианским мотивам. Сюрреалистические декорации, вдохновленные в том числе стилистикой стимпанка, отражают противоречивость реальности.

«Клип не длится и трех минут, но его яркие образы застревают в голове надолго, их хочется разгадать и расшифровать. Как и всякий хороший фильм, он заставляет зрителя задуматься и не отпускает даже после окончания», — рассказали представители артистов.

Sub Urban приобрел популярность в начале 2019 года, когда его трек «Cradles» стал хитом на платформе TikTok. Позднее певец выпустил сингл «Freak» и мини-альбом «Thrill Seeker», а также клип «Cirque».