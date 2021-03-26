Исследование: дешевое вино кажется вкуснее, если соврать, что оно дорогое

Дешевое вино кажется людям вкуснее, если им говорят, что оно дорогое. Об этом говорится в исследовании ученых из Базельского университета в Швейцарии.

Эксперимент проводился на одном из публичных мероприятий, которое посетили 140 человек. Во время дегустации им было предложено попробовать три вида вина, одно из которых было недорогим и имело не очень хорошие отзывы. У второго вина был средний рейтинг, а третье выбрали самым дорогим и хорошо оцененным критиками.

Каждый из участников эксперимента выпил по шесть бокалов вина в произвольной последовательности. Три бокала содержали три разных образца без какой‑либо информации о ценах. О четвертом бокале посетителям сказали достоверную информацию. Про вино в пятом и шестом бокалах исследователи в некоторых случаях говорили неправду: цену либо занижали в четыре раза, либо, напротив, завышали.

В итоге дешевое вино, выдаваемое за дорогое, собирало положительные отклики. При этом вкус дорогого вина, которое представляли как дешевое, хвалили в той же степени.

Ранее ученые из Университета штата Айова выяснили, что потребление вина и сыра улучшает когнитивные способности человека.