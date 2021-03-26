Нефть течет по ДНК: российские артисты создали криптоарт на тему экологии

Независимый лейбл HDD и аудиовизуальная студия HDD Projects разработали NFT-проект «Oil DNA Collection». Это коллекция анимированных спиралей человеческой ДНК, выпущенных в виде невзаимозаменяемых токенов. По ДНК течет нефть — это, как пояснили авторы «Афише Daily», метафора коварной зависимости человеческой цивилизации от устаревших источников энергии. В коллекцию входит 3 анимированных арт-объекта в формате зацикленных видео. Каждый выпущен в пяти экземплярах, которые не будут повторно воссозданы в будущем. Найти их можно в аккаунте дизайнера проекта Влада Дрямова на криптоарт-площадке Rarible.

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Один из объектов уже распродан — за 0,3 ETH (примерно 37,5 тыс. рублей) каждый экземпляр. Два остальных еще доступны, стоят по 0,19 и 0,085 ETH. Часть средств с продажи художники направят экологическим организациям и диджитал-художникам, создающим NFT-арт на тему экологии. Цель «Oil DNA Collection» — привлечь внимание к проблеме изменения климата и влияния человека на природу.

Мы, люди, слишком близко подпустили к себе нефть и другие полезные ископаемые, став их заложниками. Это может разрушить ДНК нашей цивилизации буквально изнутри.

По мнению авторов проекта, Homo Sapiens подчинил себе к началу XXI века целую планету и все населяющие ее виды. В результате человеческая цивилизация, безудержно добывающая энергию из природных ископаемых, спровоцировала масштабный климатический кризис, который способен в недалеком будущем уничтожить все живое на Земле. Создатели «Oil DNA Collection» призывают криптокреаторов и пользователей обратить внимание на проблему. Они предлагают изменить потребительское поведение на более осознанное и экологичное, активнее призывать власти и бизнес переходить на зеленый курс и поднимать проблему экологии в NFT-индустрии. В частности, они считают, что нужно найти способы нейтрализовать углеродные выбросы при генерации цифровой валюты и криптоарта. В команду проекта входят 3D-дизайнер Влад Дрямов, а также электронные музыканты Pixelord (Алексей Девянин) и Лабора (Илья Техликиди). «Oil DNA Collection» не ограничивается только анимированными арт-объектами, вместе с ними вышел экорэп-альбом Лаборы «Земля, прием!», в создании которого приняли участие Pixelord, Каспий и OptiX.

К сожалению, сегодня большинство рэперов, включая отечественных, болтает о всякой чепухе — шмотках, тачках, деньгах, славе и, конечно, себе любимых. Я же призываю начать говорить о действительно важных проблемах, которые с каждым днем становятся все критичнее. Земля, прием! Лабора