Нефть течет по ДНК: российские артисты создали криптоарт на тему экологии

Независимый лейбл HDD и аудиовизуальная студия HDD Projects разработали NFT-проект «Oil DNA Collection». Это коллекция анимированных спиралей человеческой ДНК, выпущенных в виде невзаимозаменяемых токенов.
По ДНК течет нефть — это, как пояснили авторы «Афише Daily», метафора коварной зависимости человеческой цивилизации от устаревших источников энергии.
В коллекцию входит 3 анимированных арт-объекта в формате зацикленных видео. Каждый выпущен в пяти экземплярах, которые не будут повторно воссозданы в будущем. Найти их можно в аккаунте дизайнера проекта Влада Дрямова на криптоарт-площадке Rarible.
Один из объектов уже распродан — за 0,3 ETH (примерно 37,5 тыс. рублей) каждый экземпляр. Два остальных еще доступны, стоят по 0,19 и 0,085 ETH. Часть средств с продажи художники направят экологическим организациям и диджитал-художникам, создающим NFT-арт на тему экологии.
Цель «Oil DNA Collection» — привлечь внимание к проблеме изменения климата и влияния человека на природу.
По мнению авторов проекта, Homo Sapiens подчинил себе к началу XXI века целую планету и все населяющие ее виды. В результате человеческая цивилизация, безудержно добывающая энергию из природных ископаемых, спровоцировала масштабный климатический кризис, который способен в недалеком будущем уничтожить все живое на Земле.
Создатели «Oil DNA Collection» призывают криптокреаторов и пользователей обратить внимание на проблему. Они предлагают изменить потребительское поведение на более осознанное и экологичное, активнее призывать власти и бизнес переходить на зеленый курс и поднимать проблему экологии в NFT-индустрии. В частности, они считают, что нужно найти способы нейтрализовать углеродные выбросы при генерации цифровой валюты и криптоарта.
В команду проекта входят 3D-дизайнер Влад Дрямов, а также электронные музыканты Pixelord (Алексей Девянин) и Лабора (Илья Техликиди). «Oil DNA Collection» не ограничивается только анимированными арт-объектами, вместе с ними вышел экорэп-альбом Лаборы «Земля, прием!», в создании которого приняли участие Pixelord, Каспий и OptiX.