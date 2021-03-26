Нина Кравиц станет хедлайнером фестиваля New Star Camp в Сочи

Хедлайнером фестиваля New Star Camp, который продлится с 26 марта по 4 апреля на курорте «Роза Хутор», станет диджей Нина Кравиц. Об этом «Афише Daily» рассказали представители мероприятия.
Кравиц выступит с диджей-сетом 27 марта в рамках вечеринки Bacardi Dancefloor Grand Opening. В этот же вечер за пульт встанет Lipelis.
Помимо хедлайнера в лайнапе фестиваля объявлены шоукейсы московского лейбла System 108 и культурного хаба Powerhouse Moscow, а также выступления лейбла Leveldva и бывшего солиста группы «Грибы» Юрия Бардаша с сольным проектом YOURA.
Также в программе: выступления артиста КАССЕТА, шоукейс московского комьюнити SLOWDANCE, вечеринки Vintage Encore party с романтикой и антуражем горнолыжных костюмов в стиле ретро и Сакс* Ту°Са.
Помимо музыкальной части, гостей фестиваля ждут йога-классы, самый большой в России сноупарк и идеальные трассы для катания, соревнования по горным лыжам и сноуборду для любителей и профессионалов, мастер-классы и выступления звездных райдеров. Кроме того, обещают лекции, кинопоказы и многое другое. Ознакомиться подробнее с программой можно на сайте мероприятия.
New Star Camp — фестиваль, который соединяет спорт, музыку, культуру и уникальную атмосферу праздника. В этом году мероприятие проходит уже в 11-й раз. Стать гостем фестиваля можно, купив тур на здесь.