Нина Кравиц станет хедлайнером фестиваля New Star Camp в Сочи

Хедлайнером фестиваля New Star Camp, который продлится с 26 марта по 4 апреля на курорте «Роза Хутор», станет диджей Нина Кравиц. Об этом «Афише Daily» рассказали представители мероприятия.

Кравиц выступит с диджей-сетом 27 марта в рамках вечеринки Bacardi Dancefloor Grand Opening. В этот же вечер за пульт встанет Lipelis.

Помимо хедлайнера в лайнапе фестиваля объявлены шоукейсы московского лейбла System 108 и культурного хаба Powerhouse Moscow, а также выступления лейбла Leveldva и бывшего солиста группы «Грибы» Юрия Бардаша с сольным проектом YOURA.

Также в программе: выступления артиста КАССЕТА, шоукейс московского комьюнити SLOWDANCE, вечеринки Vintage Encore party с романтикой и антуражем горнолыжных костюмов в стиле ретро и Сакс* Ту°Са.