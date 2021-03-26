Apple может выпустить Apple Watch с прочной защитой для любителей экстремального спорта

Компания Apple обсуждает выпуск Apple Watch с более прочным корпусом. Они подойдут для тех, кто использует часы в экстремальных условиях, пишет Bloomberg.

Ударопрочные часы могут выйти в 2021–2022 годах. По словам источников, их защита будет сделана в духе Casio G-Shock. Функции останутся те же, что и у обычных Apple Watch.

Apple рассматривала возможность выпуска более защищенных часов еще в 2015 году, однако идею не воплотили в жизнь. В этот раз запуск снова могут отложить или отменить вовсе.

В 2020 году в Apple Watch появилось приложение, помогающее от ночных кошмаров. Также компания представила умные часы шестой серии на процессоре A13. Они оснащены датчиком отслеживания уровня кислорода в крови и следят за тем, на какой высоте находится пользователь. Вероятно, на российских Apple Watch скоро появится функция ЭКГ.