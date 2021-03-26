Xiaomi начнет выпускать собственные электромобили

Корпорация по производству смартфонов Xiaomi ведет переговоры с крупнейшим производителем грузовиков в Китае Great Wall Motors. Xiaomi хочет выпускать электромобили под собственным брендом, пишет Reuters.

Первые электрокары могут появиться в 2023 году. Их программное обеспечение, по задумке авторов идеи, будет совместимо с другими устройствами Xiaomi.

После выхода новости акции Xiaomi выросли на 9%, а Great Wall — на 15%. Официальное объявление о сотрудничестве должно появиться на следующей неделе.

С начала года как минимум четыре компании заявили о выходе на рынок электрокаров. Alibaba выпустит электромобиль, который сможет самостоятельно парковаться и заряжаться без проводов. Ford и Aston Martin запустят широкое производство машин на возобновляемом топливе. Компания «Эльтавр» начнет производить электромобили в Крыму.