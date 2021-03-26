перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Нина Кравиц станет хедлайнером фестиваля New Star Camp в Сочи 17:15
Составлен рейтинг лучших районов Москвы для жизни с собакой. В лидерах — спальные 16:50
Apple может выпустить Apple Watch с прочной защитой для любителей экстремального спорта 16:45
«Ночь длинных баллад»: у Sonic Death вышел новый альбом 16:18
Фотограф запечатлела на поляроид взросление дочери — от начала переходного возраста до ухода из дома 16:08
Xiaomi начнет выпускать собственные электромобили 15:56
Ученые обнаружили ген, заставляющий кроликов бегать на передних лапах вместо прыжков на задних
Ученые обнаружили ген, заставляющий кроликов бегать на передних лапах вместо прыжков на задних 15:52
В «Цветном» пройдет Concept Fashion Weekend — мероприятие, посвященное альтернативной моде и арту 15:27
Леван Горозия выпустил клип «Поезд в огне» к саундтреку для фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» 15:23
Real Estate выпустили мини-альбом «Half a Human». Все песни участники записали у себя дома 15:06
«Одноклассники» изменили дизайн соцсети и добавили новый фирменный шрифт 14:18
BeepleGenerator BeepleGenerator может сделать любого успешным диджитал-артистом. Но пока получаются лишь мемы
BeepleGenerator может сделать любого успешным диджитал-артистом. Но пока получаются лишь мемы 14:05
«Газпром»: в 2021 году «Северный поток-2» будет достроен 13:26
Таиланд с 1 июля откроет Пхукет для туристов с прививкой от коронавируса 13:03
Стэнли Туччи сыграет главную роль в сериале «Inside Man» Стивена Моффата 12:48
Face в образе таксиста делает закладки по городу в клипе «Ван Дейк» 11:57
В России появилась бизнес-версия TikTok. Но это фейк от мошенников 11:53
artjazz/Pexels В России выявили 9167 новых случаев коронавируса
В России выявили 9167 новых случаев коронавируса 11:20
Послушайте новый трек Хаски «За Байкалом» про суровую жизнь в регионах 11:19
Государственный Эрмитаж откроет выставку виртуального искусства 10:37
Отключить рекламу

Фотограф запечатлела на поляроид взросление дочери — от начала переходного возраста до ухода из дома

Семён Гудошников
Сегодня в 16:08

Датский фотограф Лисбет Нильсен в течение семи лет снимала любимую дочь Сигги на домашний Polaroid. В результате получилась коллекция трогательных снимков, на которых вместе с интерьерами меняющихся квартир запечатлено взросление Сигги — от начала переходного возраста в 12 лет до беременности в 18 и ухода из дома.

Фотографии были сделаны в 1990-х годах, и за этот период Нильсен успела сменить три квартиры. В кадре появляются то предметы мебели (кухонный стол, на который падает солнечный свет, старый телевизор, кухонная плита), то вид из окна, то сама Сигги, каждый раз все более взрослая.

«Изображения схватывают поэтическую и вневременную вселенную, возникающую из визуального повествования о переходе молодой девушки от ребенка к взрослому, в тесном диалоге с физическими пространствами, в которых происходят метаморфозы, и в гармонии со сменой времен года», — рассказала Нильсен.

Поляроидные снимки пролежали в ящике в течение многих лет. И теперь художница с новым взглядом выбрала и скомпилировала изображения, желая трансформировать частное в общечеловеческое.

Лисбет Нильсен выпустила коллекцию снимков в виде книги, предисловие к которой написала поэтесса и переводчица Мален Энгелунд. Некоторые фотографии художница прокомментировала для Dazed.

Белые лилии на кухне, Штутгарт, 1995 год.
Я купила камеру Polaroid в 1994 году. Когда время останавливалось или когда золотой или холодный свет заливал интерьеры и виды, я вынимала камеру.

© Лисбет Нильсен
1 из 17

Белые лилии на кухне, Штутгарт, 1995 год.

Я купила камеру Polaroid в 1994 году. Когда время останавливалось или когда золотой или холодный свет заливал интерьеры и виды, я вынимала камеру.

© Лисбет Нильсен
2 из 17
© Лисбет Нильсен
17 из 17
События недели на afisha.ru
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
авангард
«Красное смещение»: Владимир Мартынов, Moa Pillar, Opus Posth
Живой композитор-классик, деятель бейса и академический ансамбль
мультфильм
Ая и ведьма
Первое аниме студии Ghibli в 3D
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить