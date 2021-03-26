Датский фотограф Лисбет Нильсен в течение семи лет снимала любимую дочь Сигги на домашний Polaroid. В результате получилась коллекция трогательных снимков, на которых вместе с интерьерами меняющихся квартир запечатлено взросление Сигги — от начала переходного возраста в 12 лет до беременности в 18 и ухода из дома.

Фотографии были сделаны в 1990-х годах, и за этот период Нильсен успела сменить три квартиры. В кадре появляются то предметы мебели (кухонный стол, на который падает солнечный свет, старый телевизор, кухонная плита), то вид из окна, то сама Сигги, каждый раз все более взрослая.

«Изображения схватывают поэтическую и вневременную вселенную, возникающую из визуального повествования о переходе молодой девушки от ребенка к взрослому, в тесном диалоге с физическими пространствами, в которых происходят метаморфозы, и в гармонии со сменой времен года», — рассказала Нильсен.

Поляроидные снимки пролежали в ящике в течение многих лет. И теперь художница с новым взглядом выбрала и скомпилировала изображения, желая трансформировать частное в общечеловеческое.

Лисбет Нильсен выпустила коллекцию снимков в виде книги, предисловие к которой написала поэтесса и переводчица Мален Энгелунд. Некоторые фотографии художница прокомментировала для Dazed.