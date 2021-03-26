Леван Горозия выпустил клип «Поезд в огне» к саундтреку для фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Леван Горозия опубликовал клип на песню «Поезд в огне», которая стала саундтреком к фильму «Майор Гром: Чумной Доктор». Трек написан по мотивам одноименной композиции Бориса Гребенщикова 1988 года.

Всех героев клипа Горозия сыграл сам. Он поджигает машины, бьет витрины на улицах и тут же в образе полицейского сам себя задерживает.