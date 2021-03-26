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Ученые обнаружили ген, заставляющий кроликов бегать на передних лапах вместо прыжков на задних

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:52

Исследователи из Швеции и Португалии нашли в ДНК кроликов sauteur d’Alfort дефектный ген, который заставляет животных бегать на передних лапах вместо того, чтобы отталкиваться задними. Для этого их скрестили с обычными новозеландскими белыми кроликами, следует из научной статьи в PLOS Genetics.

Ген называется RORB и отвечает за нервные клетки спинного мозга — они управляют левой и правой сторонами тела и играют ключевую роль в координации движения. Из‑за нехватки белка в клетках задние лапки плохо отталкиваются от поверхности, поэтому кролики sauteur d’Alfort на длинных дистанциях бегают только на передних.

Исследование, отмечают биологи, поможет больше узнать, как работает спинной мозг у людей и животных.

В 2017 году английские ученые обнаружили такую особенность у мышей — они так же задирают заднюю часть тушки и подпрыгивают, потому что задние лапки не слушаются.

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