Ученые обнаружили ген, заставляющий кроликов бегать на передних лапах вместо прыжков на задних

Исследователи из Швеции и Португалии нашли в ДНК кроликов sauteur d’Alfort дефектный ген, который заставляет животных бегать на передних лапах вместо того, чтобы отталкиваться задними. Для этого их скрестили с обычными новозеландскими белыми кроликами, следует из научной статьи в PLOS Genetics.

Ген называется RORB и отвечает за нервные клетки спинного мозга — они управляют левой и правой сторонами тела и играют ключевую роль в координации движения. Из‑за нехватки белка в клетках задние лапки плохо отталкиваются от поверхности, поэтому кролики sauteur d’Alfort на длинных дистанциях бегают только на передних.