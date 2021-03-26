Real Estate выпустили мини-альбом «Half a Human». Все песни участники записали у себя дома

Американская инди-рок-группа Real Estate представила новый мини-альбом под названием «Half a Human». За два дня до релиза, 24 марта, группа провела онлайн-концерт «Zoomin with Real Estate», где поклонники смогли задать музыкантам свои вопросы.
Шестой альбом состоит из шести треков: «Desire Path», «Half a Human», «Soon», «D+», «In the Garden» и «Ribbon». В феврале группа уже публиковала заглавный трек с одноименным названием «Half a Human» — и показала клип с эффектом 4-битного цвета.
Релиз состоялся спустя 13 месяцев после предыдущего альбома «The Main Thing». Работа над новыми песнями совпала с началом пандемии коронавируса, поэтому уроженцам Нью-Джерси пришлось работать из своих домов и отменить намечавшийся тур.
Чтобы смягчить удар локдауна, участники Real Estate разработали приложение дополненной реальности (AR) Quarantour («Карантур»). Программа позволила поклонникам группы увидеть ее выступление у себя дома где угодно, на любой поверхности.