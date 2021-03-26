Real Estate выпустили мини-альбом «Half a Human». Все песни участники записали у себя дома

Американская инди-рок-группа Real Estate представила новый мини-альбом под названием «Half a Human». За два дня до релиза, 24 марта, группа провела онлайн-концерт «Zoomin with Real Estate», где поклонники смогли задать музыкантам свои вопросы.

Шестой альбом состоит из шести треков: «Desire Path», «Half a Human», «Soon», «D+», «In the Garden» и «Ribbon». В феврале группа уже публиковала заглавный трек с одноименным названием «Half a Human» — и показала клип с эффектом 4-битного цвета.