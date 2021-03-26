BeepleGenerataor может сделать любого успешным диджитал-артистом. Но пока получаются лишь мемы

Художники и программисты Сэм Ньюэлл и Винс МакКелви создали BeepleGenerator — сайт, который за считанные секунды генерирует трехмерное цифровое искусство, ироничное и политически актуальное —почти как у Beeple (работу этого артиста недавно продали на Christie’s за рекордные 69 млн долларов).

Задумка BeepleGenerator проста — любой может создать свой диджитал-арт, продать его в виде невзаимозаменяемого токена (NFT), разбогатеть и проложить себе дорогу в мир современного искусства. На сайте есть всего две кнопки — одна создает новый трехмерный коллаж, другая, после того как вы выбрали нужный ракурс, позволяет загрузить его к себе на устройство.

Проект МакКелви и Ньюэлла работает с узнаваемыми образами и персонажами (политиками, предпринимателями, героями мультфильмов), высмеивая одновременно поп-культуру, мир современного искусства и политическую ситуацию.

Казалось бы, создатели BeepleGenerator должны быть настоящими криптоэнтузиастами, демократизирующими мир NFT и блокчейна, приближающими его к рядовому пользователю. Но все совсем не так (а вернее не совсем так).

В разговоре с Input Mag МакКелви заявил, что все, связанное с криптовалютой, — мошенничество и финансовая пирамида. Особенно, по его словам, это касается арт-платформ. Ньюэлл, в свою очередь, считает, что в NFT нет ничего интересного, кроме регулярных платежей артистам.

Но главная задача BeepleGenerator, по задумке авторов, — стимулировать творческие способности и помочь заработать. Неизвестно, как дела обстоят со вторым пунктом, но с первым все точно в порядке.

Пользователи, воспользовавшиеся BeepleGenerator, постят получившийся диджитал-арт в соцсетях, и среди картин есть действительно интересные сцены — обнаженный Базз Лайтер из «Истории игрушек», лежащий на огромном банане, морская звезда Патрик, тверкающая под дождем из биткоинов, и Илон Маск верхом на мемном псе Doge.