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«Газпром»: в 2021 году «Северный поток-2» будет достроен

Виктория Шанина
Сегодня в 13:26

Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков заявил, что «Северный поток-2» достроят в 2021 году. По его словам, работы выполнены на 90–92%, пишет ТАСС.

«В этом году он будет закончен однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось, — сказал Зубков. — Главное — закончить „Северный поток-2“ и продолжать [поставлять] те объемы, которые предусмотрены в контрактах, поставлять через Украину, и никто эти вопросы не снимает», — добавил он, отмечая, что пересмотр контрактов с Украиной не планируется.

В рамках проекта «Северный поток-2» будет построено две нитки газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год. Они пройдут через Балтийское море, от России до Германии.

Ранее экологи добились приостановки разрешения на строительство «Северного потока-2». По словам руководителя NABU Йерг-Андреаса Крюгера, проект нарушает правила охраны природы.

Спустя месяц Госдеп США заявил, что из‑за риска попасть под санкции как минимум 18 компаний перестали работать с операторами и строителями «Северного потока-2». В том числе швейцарская Zurich Insurance Group и французская Axa Group. Департамент считает, что это доказывает эффективность санкций.

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