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Face в образе таксиста делает закладки по городу в клипе «Ван Дейк»

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:57

Face выпустил клип на трек «Ван Дейк» со своего недавнего EP «Варвар». Посмотреть его можно на ютьюбе.

В ролике рэпер примеряет на себя образ таксиста, который не только развозит пассажиров, но и делает закладки наркотиков по городу. Такой вид заработка приносит ему неплохие деньги, но длится это недолго. В конце видео кладмен оказывается за решеткой.

Название трека — отсылка к защитнику футбольного клуба «Ливерпуль» Вирджилу Ван Дейку.

Мини-альбом «Варвар» вышел 19 марта вслед за февральской пластинкой рэпера «Жизнь удалась». В него вошло шесть композиций, в которых Face вновь рассказывает о деньгах, о себе и жизни в России.

В начале марта артист представил клип на трек «Плачу» со своего предыдущего EP. В видео он предстает в образе душевнобольного, который пытается выбраться из психиатрической клиники.

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