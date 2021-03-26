Face в образе таксиста делает закладки по городу в клипе «Ван Дейк»

Face выпустил клип на трек «Ван Дейк» со своего недавнего EP «Варвар». Посмотреть его можно на ютьюбе.
В ролике рэпер примеряет на себя образ таксиста, который не только развозит пассажиров, но и делает закладки наркотиков по городу. Такой вид заработка приносит ему неплохие деньги, но длится это недолго. В конце видео кладмен оказывается за решеткой.
Название трека — отсылка к защитнику футбольного клуба «Ливерпуль» Вирджилу Ван Дейку.
Мини-альбом «Варвар» вышел 19 марта вслед за февральской пластинкой рэпера «Жизнь удалась». В него вошло шесть композиций, в которых Face вновь рассказывает о деньгах, о себе и жизни в России.
В начале марта артист представил клип на трек «Плачу» со своего предыдущего EP. В видео он предстает в образе душевнобольного, который пытается выбраться из психиатрической клиники.