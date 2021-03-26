Face в образе таксиста делает закладки по городу в клипе «Ван Дейк»

Face выпустил клип на трек «Ван Дейк» со своего недавнего EP «Варвар». Посмотреть его можно на ютьюбе.

В ролике рэпер примеряет на себя образ таксиста, который не только развозит пассажиров, но и делает закладки наркотиков по городу. Такой вид заработка приносит ему неплохие деньги, но длится это недолго. В конце видео кладмен оказывается за решеткой.