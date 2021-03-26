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Государственный Эрмитаж откроет выставку виртуального искусства

Виктория Шанина
Сегодня в 10:37

В Государственном Эрмитаже пройдет первая выставка NFT-Art. На ней будут представлены произведения искусства в формате невзаимозаменяемых токенов (NFT). Об этом сообщается на сайте музея.

Организаторами выставки стали работники Отдела современного искусства музея. Они решили взять за основу актуальную повестку этого направления — исследование NFT-токенов в области искусства и их использование в художественной сфере.

«Невзаимозаменяемые токены стали новой формой закрепления права на произведение искусства с помощью технологии блокчейн, которая позволяет установить однозначный контроль за авторскими и владельческими правами», — пишут авторы.

Выставка пройдет в рамках проекта «Эрмитаж 20/21» и станет продолжением работы музея над новыми формами искусства. Она началась в 2018 году с выставки «Инновация как художественный прием», а в 2019-м прошел «Искусственный интеллект и диалог культур».

Популярность виртуального искусства, которое конвертируется в NFT-токены, стала расти в 2021 году. Только в марте певица Граймс получила за свои арт-объекты 6 млн долларов, художница Криста Ким продала цифровую модель дома за 500 тыс. долларов, а картина от искусственного интеллекта Софии ушла с молотка за 688 тыс. долларов.

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