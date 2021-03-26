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ООН: пандемия приостановит устойчивое развитие стран на 10 лет

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:28

Планы ООН на устойчивое развитие придется отложить на ближайшие десять лет из‑за последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на доклад международной организации.

Специалисты оценили ущерб мировой экономике, нанесенный COVID-19. По мнению специалистов, мир столкнулся с крупнейшим за последние 90 лет спадом, из‑за которого пострадали в особенности беднейшие страны.

«Ситуация в беднейших странах мира глубоко тревожит. Она может отложить достижение целей устойчивого развития еще на 10 лет», — говорится в докладе.

По оценке исследователей, около 120 млн человек оказались за чертой бедности в ходе пандемии. Без работы остались примерно 114 млн человек. Неравенство усугубилось также из‑за неравномерного реагирования государств на кризис.

«Рекордные $16 трлн были потрачены на стимулирование и восстановление экономики, но менее 20% от этой суммы были потрачены в развивающихся странах», — пояснили в ООН.

Улучшить ситуацию могут неотложные меры, к которым призывает Организация Объединенных Наций, в частности — распространение препаратов для вакцинации от COVID-19 в развивающихся государствах.

К январю 2021 года прививки были доступны в 38 странах, из которых лишь десять были развивающимися, подчеркнули в докладе.

Ранее в ООН также заявляли об опасности масштабного голода в 20 странах мира. Особенно тяжелая ситуация складывается в Йемене, Южном Судане и на севере Нигерии, там люди уже находятся на пороге голодной смерти.

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