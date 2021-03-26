Работу купили за 688 888 долларов на платформе Nifty Gateway, специализирующейся на NFT. Приобретение представляет собой 12-секундный видеофайл в формате MP4: он показывает, как портрет Софии руки Боначето превращается в цифровой портрет, сделанный самим роботом.

На аукционе в Гонконге продали произведение искусства, созданное искусственным интеллектом, в форме NFT — невзаимозаменяемого токена. Им стала картина робота Софии и итальянского художника Андреа Боначето, сообщил The New York Times .

Покупатель получил вместе с видео по названием «Sophia Instantiation» также реальную картину, которую нарисовала София на распечатке своего автопортрета. Обладателем лота стал человек под ником Crypto888crypto.

София назвала продажу своей картины «большим успехом», а прошедший аукцион оценила как шаг к «новой парадигме, где роботы и люди работают вместе в творческом процессе».

Позднее робот призналась, что создание искусства заставляет ее сомневаться в том, что реально. «Действительно ли я воспринимают искусство так же, как и художник воспринимает его?» — спросила София.

Ранее один из основателей Twitter Джек Дорси продал свой первый твит в качестве NFT. А канадская художница Криста Ким выручила более 520 тыс. долларов за цифровую модель дома, в котором могут жить только виртуальные персонажи.

NFT, или невзаимозаменяемый токен — это запись в блокчейне, которая служит уникальным идентификатором произведения. Она приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.