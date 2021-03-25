Юлию Галямину лишили депутатских полномочий. Она намерена обжаловать решение

Решение принял совет мундепов Тимирязевского района. По словам Галяминой, за ее отстранение от работы проголосовали все депутаты, представляющие партию «Единая Россия» . В целом, снятие с нее полномочий поддержали 8 из 14 участников собрания.

Московского политика Юлию Галямину лишили депутатского мандата из‑за условного срока по «дадинской» статье, который она получила в декабре. Об этом Галямина рассказала в фейсбуке.

Сама Галямина на заседании не присутствовала — ее не пустила охрана. Кроме того, по словам бывшего депутата, не попали в зал и местные жители, хотя они имели на это право. В связи с этим политик намерена обжаловать решение коллег.

Галямина уже подала в суд два иска — на прокуратуру, которая якобы подтолкнула совет депутатов лишить ее полномочий, и на сам совет. Также экс-мундеп готовит коллективный иск от имени горожан, которых не допустили на заседание.

«Вопрос был внесен с нарушением регламента: не были предоставлены все необходимые документы. Я отправила телеграммы в оба места. <…> Меня избрали мои соседи — только они могут лишить меня полномочий», — сказала Галямина.

В июле 2020 против Юлии Галяминой возбудили уголовное дело по статье о неоднократном нарушении порядка проведения митингов. Прокуратура просила назначить ей три года колонии общего режима. 23 декабря политика признали виновной и приговорили к двум годам условно.