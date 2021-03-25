Гробовщик из Бангкока делает бесплатные скейтборды из гробов и дарит детям из бедных семей

Гробовщик из Бангкока Анусорн Юнгьеарн делает скейтборды из гробов. Он планирует подарить их детям из бедных семей, пишет Taipei Times.

Юнгьеарн использует для этого нераспроданные гробы, которые залежались в его мастерской. К ним мужчина прикрепляет позолоченные буддистские символы и украшает резьбой.

«Я хочу дать возможность кататься на скейтах детям, у которых для этого мало возможностей», — заявил гробовщик, отметив, что процессы создания скейтбордов и гробов похожи.

Во время пандемии спрос на доски сильно вырос. Из‑за этого поднялась их цена, поэтому не все могут позволить себе скейтборд. Поэтому некоторые дети даже не слышали об их существовании.

Ранее власти Таиланда предложили отправлять туристов на двухнедельный карантин на яхте. Так страна сможет восстановить туристическую отрасль, которая серьезно пострадала во время пандемии коронавируса.