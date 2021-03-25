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Моргенштерна оштрафовали за использование в тиктоке песни «Владимир Путин — молодец!»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:36

Рэпера Моргенштерна оштрафовали за использование в тиктоке песни «Владимир Путин — молодец!». Об этом сообщили в официальном инстаграм-аккаунте кировского районного суда Уфы.

Музыкант должен будет выплатить 300 тысяч рублей автору композиции Олегу Лихачеву за то, что в одном из роликов он соединил трек о президенте со своей песней «Новый мерин». В этом видео принимали участие сразу несколько знаменитостей, в том числе Егор Крид и Даня Милохин.

Суд посчитал, что тикток принес прибыль рэперу, соответственно, нарушил авторские права Лихачева. Помимо штрафа, Моргенштерну придется заплатить госпошлину в размере 6,5 тысяч рублей. Артист пока никак не прокомментировал решение суда.

«Справедливость восторжествовала. Еще больше я буду доволен, когда на моих пальцах зашелестят купюры справедливости», — заявил Лихачев. Он также рассчитывал на публичные извинения от Моргенштерна, но это требование судья отклонил.

Олег Лихачев написал песню «Владимир Путин — молодец» в 2014 году. Трек прославляет достижения президента, в нем присутствуют такие фразы как «Россию Путин не предал». Это не единственное произведение, которое член партии «Коммунисты России» посвятил лидеру страны.

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