перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Юлию Галямину лишили депутатских полномочий. Она намерена обжаловать решение 23:25
Гробовщик из Бангкока делает бесплатные скейтборды из гробов и дарит детям из бедных семей 22:49
Моргенштерна оштрафовали за использование в тиктоке песни «Владимир Путин — молодец!» 22:36
Джон Уотерс присоединился к касту четвертого сезона «Удивительной миссис Мейзел» 22:17
В 2016 году мальчик проиграл гроссмейстеру в шахматы на шоу Галкина. Геймеры превратили его в мем 21:52
В Петербурге построят новый парк площадью 11,25 гектара 21:29
GameSpot Trailers/YouTube Режиссер «Джона Уика» снимет фильм по игре Ghost of Tsushima
Режиссер «Джона Уика» снимет фильм по игре Ghost of Tsushima 21:24
Навальному стало хуже, HBO выпустил черно-белый «Снайдеркат» и другие новости дня 20:32 Дайджест
Театральный проект «Дисциплина» ищет новых драматургов. Они напишут пьесы для четырех коллективов 20:32
«Майор Гром» выйдет через неделю. Авторы поделились деталями фильма и рассказали о планах на сиквелы 20:32
Алексей Навальный потребовал прекратить «пытку бессонницей» и допустить к нему врача 19:37
Материалы пресс-службы В новом сезоне фестиваля Roof Fest выступят Меладзе, Агутин, Noize MC и «Би-2»
В новом сезоне фестиваля Roof Fest выступят Меладзе, Агутин, Noize MC и «Би-2» 19:05
Beat Film Festival покажет фильм о Виме Вендерсе и ленту о создании культовых кроссовок Nike 18:44
Гильдия продюсеров Америки признала «Землю кочевников» лучшим фильмом 18:40
«Людям нужна поддержка»: создатель Lurkmore Давид Хомак совершил каминг-аут как небинарная персона 18:17
«Российской ЛГБТ-сети» угрожают родственники задержанных чеченцев. Организация обратится в СК 18:01
Россия возобновит авиасообщение с Германией и еще пятью странами с 1 апреля 17:49
Женя Масленникова «Резина» и Tresvyatski выпустили сингл «Секрет»
«Резина» и Tresvyatski выпустили сингл «Секрет» 17:25
Адвокаты Навального заявили, что оппозиционер в тяжелом состоянии 17:24
Почти у всех переболевших коронавирусом появились неврологические осложнения 17:11
Отключить рекламу

Джон Уотерс присоединился к касту четвертого сезона «Удивительной миссис Мейзел»

Виктория Шанина
Сегодня в 22:17

Американский актер Джон Уотерс вступил в актерский состав четвертого сезона «Удивительной миссис Мейзел». Какую роль он сыграет, пока неизвестно, пишет Variety.

Уотерс снимался в сериалах «Убойный отдел», «Мистер Пиклз», «Джамп стрит, 21» и других. Он также известен как режиссер фильмов «Плакса» и «Полиэстер».

Сейчас съемки комедийного сериала проходят в Нью-Йорке. Подробности проекта также не раскрываются. В предыдущем сезоне главная героиня Мириам Мейзел отправила в тур по США и начала зарабатывать на выступлениях. Однако успех в карьере принес проблемы в личной жизни.

Шоу, действие которого происходит в 1950-е годы, рассказывает про домохозяйку, открывшую в себе талант стендап-комика. Главную роль исполнила Рейчел Броснахан — она получила два «Золотых глобуса», «Эмми» и три премии Гильдии киноактеров США за участие в «Удивительной миссис Мейзел».

Перед выходом третьего сезона «Афиша Daily» попросила российских девушек-комиков поделиться своими впечатлениями от «Удивительной миссис Мейзел». Они прокомментировали основные этапы ее карьеры, сравнив с собственной.

События недели на afisha.ru
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
авангард
«Красное смещение»: Владимир Мартынов, Moa Pillar, Opus Posth
Живой композитор-классик, деятель бейса и академический ансамбль
мультфильм
Ая и ведьма
Первое аниме студии Ghibli в 3D
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
фантастика
Поступь хаоса
Приключенческий фильм с Томом Холландом и Мадсом Миккельсеном от режиссера «Борна»
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить