Джон Уотерс присоединился к касту четвертого сезона «Удивительной миссис Мейзел»

Американский актер Джон Уотерс вступил в актерский состав четвертого сезона «Удивительной миссис Мейзел». Какую роль он сыграет, пока неизвестно, пишет Variety.

Уотерс снимался в сериалах «Убойный отдел», «Мистер Пиклз», «Джамп стрит, 21» и других. Он также известен как режиссер фильмов «Плакса» и «Полиэстер».

Сейчас съемки комедийного сериала проходят в Нью-Йорке. Подробности проекта также не раскрываются. В предыдущем сезоне главная героиня Мириам Мейзел отправила в тур по США и начала зарабатывать на выступлениях. Однако успех в карьере принес проблемы в личной жизни.

Шоу, действие которого происходит в 1950-е годы, рассказывает про домохозяйку, открывшую в себе талант стендап-комика. Главную роль исполнила Рейчел Броснахан — она получила два «Золотых глобуса», «Эмми» и три премии Гильдии киноактеров США за участие в «Удивительной миссис Мейзел».

Перед выходом третьего сезона «Афиша Daily» попросила российских девушек-комиков поделиться своими впечатлениями от «Удивительной миссис Мейзел». Они прокомментировали основные этапы ее карьеры, сравнив с собственной.