В Петербурге построят новый парк площадью 11,25 гектар

В петербургском Купчино появится парк на месте Оборонительного рубежа «Ижора». Он займет примерно 11,25 гектар площади, пишут «Новости Купчино».

Такую инициативу выдвинули депутаты Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко. Комиссия по городскому хозяйству петербургского парламента поддержала идею.

В 2018 году на части территории «Ижоры» бывший вице-губернатор города решил построить детский сад, школу и творческий центр. Однако авторы идеи добились внесения поправки в закон «О зеленых насаждениях общего пользования». Как только поправка будет окончательна принята, участок получит статус городского парка, на котором запрещено строительство.

Благодаря изменению в законе парк Интернационалистов также останется в нынешних границах. Его территорию планировали сократить для проведения новой дороги. Но после внесения поправок комитет по развитию транспортной инфраструктуры будет обязан скорректировать проект реконструкции Южного шоссе.

Ранее глава Комиссии по городскому хозяйству Сергей Никешин предложил расширить список зон в черте города, где можно вести сельское хозяйство. Скоро во дворах, на крышах и балконах Петербурга появятся огороды.