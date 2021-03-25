Режиссер «Джона Уика» снимет фильм по игре Ghost of Tsushima

Режиссер франшизы «Джон Уик» Чад Стахельски снимет экранизацию видеоигры Ghost of Tsushima. Ее разработают при участии PlayStation Productions и кинокомпании Sony Pictures. Об этом сообщил Deadline.

Фильм, как и игра, расскажет о самурае Дзине Сакаи, последнем представители своего клана. Герой вступает в войну за свободу японского острова Цусима от монгольских захватчиков. Чтобы победить в ней, ему приходится отступить от самурайских традиций и стать Призраком.

В создании картины примут участие компании 87Eleven Entertainment и Sucker Punch Productions. Среди продюсеров кинопроекта будут сам Стахельски, а также Алекс Янг, Джейсон Шпиц, Асад Гизилбаш, Картер Свон и Питер Кан.

«Мы любим работать с творческими партнерами, такими как Чад, которые страстно любят наши игры и гарантированно смогут создать богатые адаптации, которые будут впечатлять наших поклонников и новую аудиторию», — заявил руководитель PlayStation Production Production Асад Кизилбаш.

Ghost of Tsushima («Призрак Цусимы») вышла летом 2020 года. Игра получила хорошие отклики среди японских критиков, отметивших точность исторической реконструкции быта Японии XIII века. «Афиша Daily» писала подробно о разработке.