Навальному стало хуже, HBO выпустил черно-белый «Снайдеркат» и другие новости дня

Адвокаты Алексея Навального заявили, что он находится в тяжелом состоянии. У оппозиционера сильные боли в спине и правой ноге, он потребовал прекратить «пытку бессонницей» и допустить к нему врача.

Верховный суд Дагестана вернул детей Нине Церетиловой, у которой их отняли из‑за татуировок, пирсинга и отказа носить хиджаб. Женщина покинет республику, поскольку считает, что ей там будет небезопасно.

В Москве планируют провести шествие «Бессмертный полк». Для этого власти снимут запрет на массовые мероприятия.

Главный реабилитолог Минздрава заявила, что почти у 99% переболевших коронавирусом появились неврологические осложнения. Это может быть как простая головная боль, так и депрессия.

1 апреля Россия возобновит авиасообщение с Германией, Узбекистаном, Сирией, Шри-Ланкой, Таджикистаном и Венесуэлой. Вылететь туда можно будет из более чем 10 российских городов.

На «дочках» «Роснефти» в ХМАО произошли разливы нефти. В почву и воду попали около 500 кубометров нефтепродуктов.

Тима Белорусских признал вину по делу о незаконном обороте наркотиков. Певца и его знакомого могут лишить свободы максимум на пять лет.

Александринский театр проведет спектакль в Clubhouse. Там пообещали: если все пройдет хорошо, то это будет не последняя постановка.

«Земля кочевников» получила главный приз на церемонии награждения Гильдии продюсеров Америки. Также лауреатами премии стали «Ход королевы», «Корона», «Шиттс Крик» и «Душа».

Beabadoobee выпустила сингл про идеальный день «нормальной» жизни перед пандемией, Brockhampton вернулись с клипом «Buzzcut», «Резина» и Tresvyatski представили трек «Секрет».

На Reddit появился тред с кадрами ошибок в популярных фильмах. Пользователи уже нашли просрочку в «Мстителях» и нелетающую DeLorean.

HBO Max выпустил черно-белое издание «Лиги справедливости» Зака Снайдера. Режиссер называл эту версию своей любимой и говорил, что именно так представлял фильм.

Соцсеть «Одноклассники» сняла свой первый оригинальный сериал «Пять с плюсом». Он будет посвящен сложным взаимоотношениям людей и попыткам молодой пары научиться принимать решения.