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Алексей Навальный потребовал прекратить «пытку бессонницей» и допустить к нему врача

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:37

Алексей Навальный, отбывающий тюремный срок в колонии во Владимирской области, потребовал от ФСИН и генпрокурора России обеспечить ему здоровый сон и организовать встречу с врачом. Об этом он написал в заявлениях, опубликованных на его сайте.

По мнению Навального, сотрудники колонии намеренно вредят его здоровью, нарушая право на непрерывный восьмичасовой сон и не оказывая должной медицинской помощи. Они проводят проверки каждый час ночью, а также не раскрывают его диагноз и лечат исключительно ибупрофеном.

«Данные события я расцениваю как издевательство надо мной. <…> Считаю, что ухудшение моего состояния здоровья — это прямое следствие действий и бездействия сотрудников органов ФСИН», — заявил Навальный.

Политик предполагает, что у него развивается «заболевание, связанное с защемлением нерва». Он жалуется на боли в правой ноге, потерю чувствительности в области голени и трудности при ходьбе — эти проблемы появились у Навального на прошлой неделе.

Оппозиционер требует встречи с врачом Сеченовского университета и Института имени Склифосовского Алексеем Бариновым. Ранее он уже просил об этом руководство тюрьмы, но ему отказали.

«Я не требую, чтобы администрация ИК-2 пекла для меня пироги. Мое требование о медицинской помощи общего характера и специализации относится к основным правам осужденных», — отметил политик.

Кроме того, Навальный требует прекратить «избыточную и ничем не предусмотренную меру учета» — ночные ежечасные проверки, связанные с так называемой склонностью к совершению побега. Их он называет пыткой бессонницей.

«Несмотря на то что я постоянно лежу под видеокамерой, в течение ночи ко мне 8 раз подходит сотрудник ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области, включает систему „Дозор“, снимает меня на камеру и вслух объявляет, что снимает профучет осужденного Навального, тем самым каждый час будит меня», — рассказал оппозиционер.

Ранее о тяжелом состоянии Навального рассказали его адвокаты. Они сообщили, что политик жаловался на боли в течение нескольких недель, но запрещал говорить об этом публично. Тюремные медики оценили состояние оппозиционера как удовлетворительное.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, после чего оно вступило в силу. Оппозиционер должен провести в колонии два года шесть месяцев и две недели.

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