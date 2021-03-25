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«Российской ЛГБТ-сети» угрожают родственники задержанных чеченцев. Организация обратится в СК

Семён Гудошников
Сегодня в 18:01

«Российской ЛГБТ-сети» поступают угрозы от родственников Исмаила Исаева и Салеха Магамадова — братьев, модераторов оппозиционного телеграм-канала. В связи с этим организация обратится в Следственный комитет, пишет «Медуза» со ссылкой на ее представителей.

Накануне «Российская ЛГБТ-сеть» сообщила о задержании около 20 родственников Исмаила Исаева и Салеха Магамадова. По словам очевидцев, их удерживали до двух часов ночи в неизвестном месте и спрашивали о местонахождении родителей Исаева и Магамадова — требовали отыскать отца и мать, а затем привезти их в республику.

После этого ЧГТРК «Грозный» опубликовала в инстаграме видео с родственниками братьев. Они заявили, что выступают «против кампании по их дискредитации, развязанной „Новой газетой“ и людьми, называющими себя правозащитниками, которые причисляют Магамадова и Исаева к людям с нетрадиционной ориентацией».

Один из мужчин в ролике говорил: «Будьте прокляты» и «Мы пойдем на все, чтобы вас остановить, вплоть до преступления». Мать братьев считает, что родственников запугали и заставили записать это видео.

Братья Магамадов и Исаев — модераторы оппозиционного телеграм-канала «Осал нах 95». В апреле 2020 года их задержали по подозрению в том, что они оставляли в телеграме оскорбительные публикации, комментарии и снимки других людей. После этого один из задержанных публично извинился. В июле того же года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла обоим уехать из Чечни в Нижний Новгород. 4 февраля юношей вновь задержали и насильно увезли обратно в Чечню.

24 февраля Верховный суд Чеченской Республики признал законным арест Салеха Магамадова и Исмаила Исаева. Молодых людей обвиняют в пособничестве террористам. Они якобы передавали продукты члену незаконного вооруженного формирования Рустаму Борчишвили, убитому в октябре 2020 года.

В «Российской ЛГБТ-сети» считают, что уголовное дело против юношей может быть сфабриковано, а признательные показания получены под пытками. 17 марта мать братьев Зара Магамадова записала видеообращение к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой о помощи своим сыновьям.

Москалькова обратилась в Генпрокуратуру и попросила провести проверку задержания Исаева и Магамадова. 23 марта материалы дела были переданы в Следственный комитет Чечни.

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