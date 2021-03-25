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«Людям нужна поддержка»: создатель Lurkmore Давид Хомак совершил каминг-аут как небинарная персона

Константин Зорниченко
Сегодня в 18:17

Создатель онлайн-энциклопедии Lurkmore Давид Хомак 23 марта совершил каминг-аут в фейсбуке как небинарная персона. Он поговорил с изданием «Холод», которому рассказал, как осознал свой гендер и как на это отреагировали окружающие.

Хомак отметил, что идентифицирует себя как гендерквир. Согласно «Википедии», это означает, что его идентичность может выходить за пределы традиционной бинарной гендерной системы и быть комбинацией мужского и женского гендера.

Он заявил, что предпосылки к его небинарности были еще в детстве, но больше проявились в юности, когда он «ходил в черных облегающих штанах, с накрашенными ногтями, в кожаной рубашке». На одной из старых фотографий, по его словам, он похож на Тринити из «Матрицы».

Хомак рассказал, что если в юности ему было проще воспринимать себя и социализироваться среди людей, то в уже более взрослом возрасте начали возникать проблемы.

Мне в какой‑то момент пришлось срочно пройти гендерную социализацию. Многие знакомые девушки рассказывали мне про токсичную социализацию в женском коллективе. В мужских коллективах такое явление тоже есть. Когда я в нулевых устроился на более-менее постоянную работу, мне пришлось попытаться вписаться в гетеронормативную роль. Я до этого пытался устраиваться на работу в довольно крупную компанию, которая занималась софтом. И человека, который меня туда порекомендовал, спрашивали: «Зачем ты этого п*****а [оскорбление, намекающее на гомосексуальность] привел?» Это дословно.

Позже он впервые женился. Это была девушка-мотоциклистка, и потом он узнал, что она из семьи военных. Живя с ней, Хомаку пришлось подстраиваться под стандарты маскулинности, что вылилось в многолетнюю депрессию, о которой он рассказал в 2018 году. На развитие расстройств психологического характера повлияли еще и начавшиеся в 2011 году проблемы Lurkmore с Роскомнадзором и Центром по борьбе с экстремизмом из‑за содержания публикаций. Сервис или его отдельные статьи несколько раз блокировали по решению суда, а в 2013 году Хомак переехал в Израль, чтобы избежать преследований.

Около года у меня вообще были проблемы с тем, чтобы выйти из комнаты. Потом я стал выбираться, гулять. Если в депрессии у тебя получается выйти на улицу, то надо заставлять себя гулять. Потом я начал заниматься какими‑то делами, подрабатывать, делать какие‑то переводы, статьи, писать тексты, сценарии. Постепенно все как‑то начало складываться. Правда, сейчас это все из‑за эпидемии схлопнулось немножко.

Хомак рассказал, что уже два года занимается с психотерапевтом. Сейчас, когда он осознал свой гендер, ему стало лучше, а после каминг-аута его поддержали близкие. Мать, по его словам, никогда не была гомофобной и всегда принимала его друзей. С женой никаких сложностей и разногласий у него не было, а брат заявил: «Окей, это во многом объясняет твои отношения с девушками». Хомак объяснил, что ему всегда нравились женщины андрогинной внешности. Он отметил, что друзья к признанию тоже отнеслись спокойно.

Процентов 80 сказали, что они и сами задавались вопросами насчет своего гендера. Это люди, которых я знаю лет по 20, с которыми познакомился еще после школы. Остальные сказали, что они насчет меня и не сомневались. У многих людей в отношении гендера сплошные приключения, но об этом не принято говорить. Сейчас в интернете появилась куча новой информации, и многие начали что‑то про себя понимать, о чем‑то догадываться.

Хомак считает, что гендерно-небинарным персонам сложно рассказать окружающим о своей природе, но делиться этим нужно, «потому что это позволяет и другим людям решиться на что‑то, иначе на себя посмотреть».

Я считаю, что публичность — это хорошо, потому что людям нужна поддержка и валидация.
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