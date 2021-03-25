«Людям нужна поддержка»: создатель Lurkmore Давид Хомак совершил каминг-аут как небинарная персона

Создатель онлайн-энциклопедии Lurkmore Давид Хомак 23 марта совершил каминг-аут в фейсбуке как небинарная персона. Он поговорил с изданием «Холод», которому рассказал, как осознал свой гендер и как на это отреагировали окружающие.

Хомак отметил, что идентифицирует себя как гендерквир. Согласно «Википедии», это означает, что его идентичность может выходить за пределы традиционной бинарной гендерной системы и быть комбинацией мужского и женского гендера.

Он заявил, что предпосылки к его небинарности были еще в детстве, но больше проявились в юности, когда он «ходил в черных облегающих штанах, с накрашенными ногтями, в кожаной рубашке». На одной из старых фотографий, по его словам, он похож на Тринити из «Матрицы».

Хомак рассказал, что если в юности ему было проще воспринимать себя и социализироваться среди людей, то в уже более взрослом возрасте начали возникать проблемы.