«Людям нужна поддержка»: создатель Lurkmore Давид Хомак совершил каминг-аут как небинарная персона

Создатель онлайн-энциклопедии Lurkmore Давид Хомак 23 марта совершил каминг-аут в фейсбуке как небинарная персона. Он поговорил с изданием «Холод», которому рассказал, как осознал свой гендер и как на это отреагировали окружающие.
Хомак отметил, что идентифицирует себя как гендерквир. Согласно «Википедии», это означает, что его идентичность может выходить за пределы традиционной бинарной гендерной системы и быть комбинацией мужского и женского гендера.
Он заявил, что предпосылки к его небинарности были еще в детстве, но больше проявились в юности, когда он «ходил в черных облегающих штанах, с накрашенными ногтями, в кожаной рубашке». На одной из старых фотографий, по его словам, он похож на Тринити из «Матрицы».
Хомак рассказал, что если в юности ему было проще воспринимать себя и социализироваться среди людей, то в уже более взрослом возрасте начали возникать проблемы.
Позже он впервые женился. Это была девушка-мотоциклистка, и потом он узнал, что она из семьи военных. Живя с ней, Хомаку пришлось подстраиваться под стандарты маскулинности, что вылилось в многолетнюю депрессию, о которой он рассказал в 2018 году. На развитие расстройств психологического характера повлияли еще и начавшиеся в 2011 году проблемы Lurkmore с Роскомнадзором и Центром по борьбе с экстремизмом из‑за содержания публикаций. Сервис или его отдельные статьи несколько раз блокировали по решению суда, а в 2013 году Хомак переехал в Израль, чтобы избежать преследований.
Хомак рассказал, что уже два года занимается с психотерапевтом. Сейчас, когда он осознал свой гендер, ему стало лучше, а после каминг-аута его поддержали близкие. Мать, по его словам, никогда не была гомофобной и всегда принимала его друзей. С женой никаких сложностей и разногласий у него не было, а брат заявил: «Окей, это во многом объясняет твои отношения с девушками». Хомак объяснил, что ему всегда нравились женщины андрогинной внешности. Он отметил, что друзья к признанию тоже отнеслись спокойно.
Хомак считает, что гендерно-небинарным персонам сложно рассказать окружающим о своей природе, но делиться этим нужно, «потому что это позволяет и другим людям решиться на что‑то, иначе на себя посмотреть».