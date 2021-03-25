«Резина» и Tresvyatski выпустили сингл «Секрет»

Московская группа «Резина» объединилась с вокалистом Omy Игорем Волковым (Tresvyatski) для записи совместного сингла «Секрет». Трек уже доступен на большинстве стриминговых площадок.

«Секреты у всех есть, что тут и сказать. Бывают пустяковые, бывают страшные, которые, может, и не стоит никогда раскрывать. Думаю, это вполне нормально. По крайней мере, до тех пор, пока их не накапливается слишком много. Иногда секреты объединяют людей, делая их созависимыми. Думаю, что именно это и происходит в песне. Тайна и ее неразглашение, взаимная ответственность — то, что нам всем так необходимо, когда во дворе закопан верный пес твоего участкового», — рассказал Tresvyatski.