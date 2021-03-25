Почти у всех переболевших коронавирусом появились неврологические осложнения

Практически 99% людей, переболевших коронавирусом, столкнулись с неврологическими последствиями. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главного реабилитолога Минздрава России Галину Иванову.

«Это головная боль, нарушение чувствительности, нарушение обоняния, вкуса, парестезии, парезы, параличи, когнитивные нарушения разной степени выраженности, тревога и депрессия», — заявила Иванова.

По ее словам, одна из опасностей неврологических последствий от COVID-19 заключается в том, что с каждым днем они накапливаются, становятся более злокачественными и их тяжелее переносить.

Иванова также отметила, что реабилитацию переболевшим пациентам стоит назначать по наиболее выраженным нарушениям функций. Проходить ее нужно в профильных учреждениях.

Все последствия коронавируса реабилитолог разделила на четыре группы:

Кардиореспираторные нарушения (гипоксия, нарушение бронхиального клиренса, боли в грудной клетке, боли в сердце, нарушение ритма, развитие миокардитов);

Неврологические последствия;

Мышечно-скелетные нарушения (боль в суставах, их воспаление, боль в мышцах, снижение гибкости, развитие саркопении);

Метаболические нарушения (диарея, в снижение аппетита, тошнота, боль в области печени, повышение уровня сахара в крови даже у тех пациентов, у которых не было диабета до развития коронавирусной инфекции).

Ранее представитель Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева заявила, что 80% переболевших должны пройти обязательную реабилитацию. Включая пациентов, которые легко перенесли болезнь и не страдают от осложнений.