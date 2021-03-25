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Александрийский театр проведет спектакль в Clubhouse. Судя по всему, он будет не последним в соцсети

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:02

Александрийский театр поставит спектакль в голосовой соцсети Clubhouse. Специально для показа обустроят виртуальную студию с использованием современных технологий, рассказал «Интерфаксу» генеральный продюсер Новой сцены театра Александр Малич.

По его словам, это одна из попыток нового взаимодействия со зрителем. В условиях пандемии театр уже проводил виртуальные спектакли и читки сценариев в рамках проекта «Другая сцена», в том числе в мессенджере WhatsApp.

Если в технической части спектакля все «произойдет хорошо», то театр будет пробовать новый формат и дальше. «Понятно, что мы не пытаемся таким образом заменить традиционный репертуар, просто смотрим разные возможности развития», — заверил гендиректор театра.

Clubhouse получил широкую известность в начале февраля. Во многом благодаря прямому эфиру Илона Маска и подключению ряда знаменитостей — Марка Цукерберга, Джареда Лето, Опры Уинфри, Вирджила Абло, Эштона Катчера и Дрейка.

В феврале Clubhouse занял первое место по числу скачиваний в России среди бесплатных приложений в AppStore. Примерное количество российских пользователей равнялось от 20 до 50 тыс. человек, а по всему миру — около 3 млн.

Но уже в середине марта мобильные операторы сообщили, что по сравнению с пиковыми значениями февраля трафик в приложении упал в три-четыре раза. «Афиша Daily» разговаривала с людьми, которые заходят в Clubhouse каждый день, о феномене соцсети и ее будущем.

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