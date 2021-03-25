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Просрочка в «Мстителях» и нелетающая DeLorean: какие еще ошибки зрители находят в фильмах

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:37

Пользователи Reddit создали тред, в котором постят кадры с ошибками в фильмах. Зрители замечают не только недочеты в действиях персонажей, но и промахи, допущенные при монтаже.

Например, в третьей части «Крепкого орешка» есть сцена, в которой видно, как актер массовки стоит на пересечении улиц и, дождавшись, когда из‑за угла появится грузовик, начинает идти. Один из комментаторов, работающий на съемочных площадках, заявил, что статистам порой приходится делать «глупейшие вещи».

In Die Hard with a Vengeance (1995) you can see this background extra waiting for the trucks to go past as his cue to start walking. from r/MovieMistakes

Пес из ленты «101 далматинец» снят в одной из сцен со стороны хвоста. Пользователь Marabakes отметил, что кобель, который вот-вот станет отцом 15 щенят, судя по кадру, кастрирован. Другие участники треда заявили, что вряд ли продюсеры рассчитывали на зрителей, рассматривающих гениталии животных. Кто‑то также подчеркнул, что создатели картины, скорее всего, не хотели показывать детям крупным планом собачью мошонку.

Live action 101 Dalmatians, pongo who is about to father 15 puppies is played by a neutered dog. from r/MovieMistakes

Двух братьев-близнецов в фильме «Социальная сеть» играет один актер — Арми Хаммер. В сцене их знакомства с Марком Цукербергом заметно, что дублеру не стали добавлять дипфейк лица Хаммера. Несмотря на приложенный отрывок из фильма, многие все равно написали, что не могут поймать нужный момент. На всякий случай: дублера с неизменным лицом в куртке цвета хаки видно на пятой секунде, перед тем как он разворачивается.

In the movie The Social Network (2010), they forgot to add the deepfake over the second twin in a shot from r/MovieMistakes

В блокбастере «Мстители: Финал» Наташа Романофф делает себе сэндвич с арахисовым маслом из банки, на которой указана дата производства: 2018 год. Действие фильма при этом происходит в 2023 году. Пользователь LittleTasty3422 пошутил, что Черная Вдова в сцене плачет именно из‑за того, ей приходится есть просрочку. А юзер по имени bobkillya предположил, что свежую арахисовую пасту стало сложно достать после того, как Танос щелкнул пальцами и стер половину живых существ во вселенной.

In Avengers Endgame, Natasha Romanoff uses expired peanut butter from 2018 to make her sandwich. This is obviously just a mistake, but it’s humorous if you think about it that Natasha was so depressed about the snap that she started crying when she realized she was eating old peanut butter. from r/MovieMistakes

Один из обитателей Reddit обратил внимание на момент из «Назад в будущее-2», где заметно, что машина главных героев DeLorean на самом деле не летает, а катится на маленьких, еле заметных колесах. В комментариях люди просто отказались верить, что это правда, и обвинили загрузившего изображение в том, что он пытается разрушить их детство.

Back to the future II (1989), you can see DeLorean flying car rolling on small wheels from r/MovieMistakes

Пользователи также загружали моменты из фильмов, где видно лицо каскадера, и сцены, в которых заметен участник съемочной группы или случайно оказавшийся в кадре микрофон. Причем в основном это касалось картин, которым больше 20 лет, и, чтобы заметить такие детали, нужно либо сильно вглядываться, либо изрядно добавить яркости изображению.

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