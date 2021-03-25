В Татарстане дети встали на колени, чтобы власти построили школу. Прокуратура проверяет родителей

В поселках Вишневка и Привольный в Татарстане дети на коленях в снегу выстроились в слово «школа». Так они хотели привлечь внимание властей на то, что им негде учиться. Видео с акцией появилось в инстаграме поселка Калмачи.
В описании к ролику говорится, что жители поселков «доведены до отчаяния» после безуспешных попыток добиться постройки школы. «Нет сил бороться с бюрократией и постоянным неисполнением обещаний администрации», — пишет автор и обращается к главе республики.
Родители из Вишневки и Привольного вынуждены годами возить своих детей в близлежащую школу в поселке Салмачи — группами и по разбитой дороге. В марте 2021 года стало известно, что власти Татарстана запустят школьные автобусы от поселков до школы № 156, а после заявили, что построят и саму школу.
24 марта прокуратура Татарстана начала проверку из‑за акции. В ведомстве посчитали, что привлекать детей было неприемлемым. Действиям организаторов дадут правовую оценку. «Понятно, что в этих населенных пунктах на сегодня есть проблемы с транспортной доступностью и социальной инфраструктурой. Эти проблемы относятся к вопросам местного значения, и они, безусловно, должны и будут решаться муниципальными властями», — добавили в пресс-службе прокуратуры.