В Татарстане дети встали на колени, чтобы власти построили школу. Прокуратура проверяет родителей

В поселках Вишневка и Привольный в Татарстане дети на коленях в снегу выстроились в слово «школа». Так они хотели привлечь внимание властей на то, что им негде учиться. Видео с акцией появилось в инстаграме поселка Калмачи.

В описании к ролику говорится, что жители поселков «доведены до отчаяния» после безуспешных попыток добиться постройки школы. «Нет сил бороться с бюрократией и постоянным неисполнением обещаний администрации», — пишет автор и обращается к главе республики.