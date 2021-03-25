Сейшелы отменили карантин для туристов. В том числе российских

Сейшельские острова открыли границы для иностранных туристов, в том числе из России. Проходить карантин и иметь справку о вакцинации от COVID-19 больше не придется. Об этом пишет Сейшельское информационное агентство.

Обязательным остается наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее 72 часов до прилета. Исключение сделали только для туристов из ЮАР, где высок уровень распространения нового, более опасного штамма коронавируса.

Меры профилактики внутри Сейшел остаются — иностранцы, как и местные жители, должны носить маски, пользоваться санитайзерами и соблюдать социальную дистанцию. Также туристы должны получить медицинское разрешение от местного департамента здравоохранения. Подача заявления платная: стоимость пошлины 45 евро на взрослого и 5 евро на ребенка до 12 лет.

Министр иностранных дел и туризма страны Сильвестр Радегонде надеется, что открытие границ поможет оживить экономику, в особенности туристическую отрасль. Главный секретарь по туризму Сейшел Анн Лафортюн отмечала, что приезжающие могут забронировать место в любом из 538 сертифицированных отелей.

Формально Россия возобновила авиасообщение с Сейшельскими островами еще в ноябре, но прямые рейсы «Аэрофлот» начнет выполнять только со 2 апреля. Они будут выполняться из Москвы на остров Маэ по пятницам.