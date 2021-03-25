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Рекламодатель отказался сотрудничать с Ксенией Собчак после интервью со скопинским маньяком

Семён Гудошников
Сегодня в 14:22

Компания «Авирир» — дистрибьютор тест-систем для определения коронавируса — приостановила размещение рекламы на ютьюб-канале Ксении Собчак. Причиной послужила интеграция компании, которая появилась в интервью со скопинским маньяком, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на главу отдела маркетинга «Авирира» Михаила Василенко.

«Нам обещали, что интеграция будет размещена в одном из выпусков программы „Осторожно, Собчак!“, в политически нейтральном интервью. Мы были неудовлетворены решением продакшена: в данный момент наши юристы ведут диалог с исполнителем, а последующие рекламные посты были приостановлены», — сказал он.

Василенко подчеркнул, что договор с Собчак был составлен именно для размещения рекламы и не являлся спонсорским соглашением выпуска. По его словам, в компании не могли узнать, в каком именно видео появится интеграция, поскольку редполитика продакшена конфиденциальна. Представитель «Авирира» отметил, что для компании это «крайне негативный опыт».

3 марта скопинский маньяк Виктор Мохов вышел на свободу из исправительной колонии в Саратове. В сентябре 2000 года мужчина похитил двух несовершеннолетних девушек и закрыл их в подвале своего дома. Он удерживал 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину 3 года и 7 месяцев, используя их как секс-рабынь.

22 марта Ксения Собчак взяла интервью у Мохова. В нем он заявил о готовности «опять заняться» одной из своих жертв и «помочь» ей зачать детей.

Екатерина Мартынова намерена написать заявление о возбуждении уголовного дела на Мохова. Она уверена, что его слова во время интервью должны стать основанием для повторного ареста. Заявления маньяка поручил проверить глава СК Александр Бастрыкин.

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