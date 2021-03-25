В своем твиттере сервис отметил, что долгое время черно-белый монтаж был доступен только избранным, и показал трейлер картины.

Стриминговый сервис HBO Max выпустил черно-белое издание «Лиги справедливости» Зака Снайдера. Оно называется «Justice is Gray» и доступно в формате 4K Ultra HD с поддержкой HDR10 Dolby Vision и Dolby Atmos.

Постановщик называл черно-белое издание своим любимым и говорил, что именно так представлял фильм.

18 марта на HBO Max состоялась премьера режиссерской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера. Картина длится четыре часа и состоит из шести глав. Они называются «Не рассчитывай на это, Бэтмен», «Эпоха героев», «Любимая мать, любимый сын», «Машина перемен», «Вся королевская рать» и «Что‑то мрачнее». В России в день премьеры ее посмотрели 400 тыс. человек.