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Тима Белорусских признал вину по делу о наркотиках. Вместе с ним будут судить его знакомого

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:49

Прокуратура Московского района Минска направила в суд уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в отношении 22-летнего певца Тимы Белорусских и его 25-летнего знакомого. Оба признали вину в полном объеме, следует из сообщения Генпрокуратуры Беларуси.

Несмотря на то, что на сайте ведомства обвиняемый назван как «22-летний музыкальный исполнитель Р.», местные СМИ пишут, что это Белорусских.

О задержании рэпера в Минске стало известно 29 января. Сообщалось, что у него нашли два килограмма гашиша и он находится под домашним арестом. Позже Тима Белорусских опроверг эту информацию, но СК Беларуси подтвердил факт возбуждения уголовного дела.

Позже СК уточнил, что во время задержания у него нашли только 0,4 грамма гашиша и 0,03 грамма амфетамина. К Белорусских применена мера пресечения в виде залога. По части 1 статьи 328 УК РБ Тиме может грозить заключение до пяти лет.

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