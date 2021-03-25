Подкастер придумал идеальную форму пасты. Он работал над этим три года

Американский кулинар и автор подкаста The Sporkful Дэн Пашман создал, по его мнению, пасту идеальной формы. Он назвал свое творение cascatelli (каскателли), что означает «маленькие водопады».
Пашман рассказал, что его не устраивают традиционные формы макарон. По его мнению, они либо слишком длинные, либо их сложно нанизать на вилку, либо они быстро надоедают. Но главная его претензия к большинству разновидностей — они плохо удерживают соус.
Кулинар подготовил серию из пяти подкастов, в которой описал, как создавал свою «идеальную пасту». Существует 300 основных разновидностей блюда, но, как оказалось, найти уникальную форму, которая при этом будет съедобной и несложной в производстве, не так‑то просто.
В течение трех лет Пашман сотрудничал с дизайнерами, производителями пасты и инженерами. Он также проводил дегустации с экспертами, которые проверяли продукт на консистенцию и то, как он ощущается на зубах. В итоге у него получились короткие загнутые макароны с волнистыми ребрами, которые с обеих сторон перпендикулярно обрамляют основу.
«Этот прямоугольный элемент стал ключевым фактором того, чем эта форма отличается от других. Очень немногие формы пасты имеют прямые углы. Это обеспечивает устойчивость к укусу в любом положении. Наша паста напоминает что‑то вроде двутавра, что делает макароны очень приятными на вкус», — сказал Пашман.
Добившись желаемого результата, кулинар выпустил каскателли совместно с нью-йоркской компанией Sfoglini. Они продаются в упаковках разных размеров по цене примерно 4,5 доллара за 450 грамм.