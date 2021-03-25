Подкастер придумал идеальную форму пасты. Он работал над этим три года

Американский кулинар и автор подкаста The Sporkful Дэн Пашман создал, по его мнению, пасту идеальной формы. Он назвал свое творение cascatelli (каскателли), что означает «маленькие водопады».

Пашман рассказал, что его не устраивают традиционные формы макарон. По его мнению, они либо слишком длинные, либо их сложно нанизать на вилку, либо они быстро надоедают. Но главная его претензия к большинству разновидностей — они плохо удерживают соус.