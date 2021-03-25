Кэри Фукунага снимет фильм по киберпанк-комиксу «Токийский призрак»

Режиссер сериала «Маньяк» и последней части бондианы «Не время умирать» Кэри Фукунага экранизирует научно-фантастический комикс в жанре киберпанк «Токийский призрак». Производством картины займется студия Legendary, сообщает Variety.

Помимо кресла режиссера картины, Фукунага займет еще и место продюсера. Сценарий адаптирует автор комикса Рик Ремендер. Дата начала съемок не уточняется.

Действие киберпанка «Токийский призрак» происходит в 2089 году, когда человечество с головой погрузилось в технологии как способ бегства от реальности. Два главных героя — Лед Дент и его девушка Дебби — живут на Островах Лос-Анджелеса, власти которых подсадили все население города на синтетические наркотики и нанотехнологии вкупе с бесплатной дистрибуцией сетевых развлечений. В зависимость от них попал Дент, а Дебби пытается ему помочь.

В конце концов влюбленные попадают в Токио, где обнаруживают общину людей, которые отвергают технологии и живут в гармонии с природой. Они решают остаться там и вылечиться от «болезни», но призраки прошлого настигают их и там.